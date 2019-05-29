Зыкова выиграла золото в стрельбе из винтовки на этапе Кубка мира в Мюнхене

Россиянка Юлия Зыкова выиграла золото в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений на этапе Кубка мира в Мюнхене (Германия). Второе место заняла представительница Великобритании Сеонейд Макинтош. Тройку призёров замкнула норвежка Катрин Лунд.

Стрельба. Этап Кубка мира. Мюнхен, Германия

Винтовка. 50 м. Стрельба из трёх положений

1. Юлия Зыкова (Россия) — 461,6.

2. Сеонейд Макинтош (Великобритания) — 461,4.

3. Катрин Лунд (Норвегия) — 450,2.

Вчера, 28 мая, россиянин Артём Черноусов завоевал серебряную награду в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Черноусов — чемпион мира 2018 года в миксте, обладатель серебряной медали в личных соревнованиях и бронзовой — в команде.

Этап Кубка мира в Мюнхене завершится 31 мая.