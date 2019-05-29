Глава федерации биатлона Свердловской области: Вьюхин не хуже Шипулина

Президент федерации биатлона Свердловской области Владимир Рощин рассказал о материальном обеспечении спортсменов и о сложностях с сохранением в команде региона сильных биатлонистов.
«Как должно быть в идеале: спортсмен, добившийся или не добившийся высокого результата, после ухода из спорта должен быть сразу адаптирован к той среде, в которой он будет жить. У него должна быть работа, квартира, какая-то экономическая подушка на первых порах.
Поэтому мы решаем следующие вопросы: 1) чтобы спортсмен обязательно получил высшее образование, 2) чтобы он обязательно получил квартиру. Глазырину, Миронову мы обеспечили жильём, сейчас их тренера устраиваем. Список людей, которые также достойны жилья, у нас немаленький. Только в составе сборной страны 12 человек. И всех их нужно обеспечить, если мы этого не сделаем, они уйдут в другие регионы.
Мужчин у нас нет совсем, потому что их не на что содержать. Талантливых ребят много: сейчас невероятно хороший парень Кирилл Бажин подрастает. Вася Томшин – абсолютно наш парень, которого мы были вынуждены отправить в Питер, потому что у нас не хватает денег. Просто выдающийся, я думаю, нисколько не хуже Шипулина, наш воспитанник Андрей Вьюхин, сейчас выступает за Тюмень против нас, всё выигрывает. У нас, по-моему, 14 очень приличных парней ушло за прошлый год только в Санкт-Петербург. Мы их и удерживать не можем, и содержать не в силах», – цитирует Рощина Overtime.
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