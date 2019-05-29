В Москве за кражу продуктов разыскивают чемпиона Европы по тяжёлой атлетике

Полиция Москвы разыскивает российского тяжелоатлета Адама Малигова, который подозревается в краже продуктов из одного из супермаркетов юга столицы.
«Столичная полиция ищет Малигова, который совершил кражу продуктов и должен был явиться к дознавателю. На связь он не выходит», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.
26-летний Адам Малигов является победителем и призёром чемпионатов Европы, чемпионом России и мастером спорта международного класса. В 2016 году он был награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».
Сообщается, что спортсмен был задержан ещё в конце апреля. Отделом дознания в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ст. 158) УК РФ». В настоящее время он не является в органы дознания.
- 29 мая 2019
-
17:50
-
17:17
-
17:12
-
16:50
-
16:00
-
15:35
-
15:17
-
14:22
-
13:21
-
12:31
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
10:13
-
09:36
-
09:01
-
00:36
- 28 мая 2019
-
23:44
-
23:16
-
22:55
-
22:47
-
21:24
-
21:21
-
20:51
-
20:32
-
20:06
-
19:30
-
18:55
-
18:10
-
17:06
-
16:46
-
15:08
-
14:52
-
14:41
-
14:01