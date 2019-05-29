В Москве за кражу продуктов разыскивают чемпиона Европы по тяжёлой атлетике

Полиция Москвы разыскивает российского тяжелоатлета Адама Малигова, который подозревается в краже продуктов из одного из супермаркетов юга столицы.



«Столичная полиция ищет Малигова, который совершил кражу продуктов и должен был явиться к дознавателю. На связь он не выходит», — заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.



26-летний Адам Малигов является победителем и призёром чемпионатов Европы, чемпионом России и мастером спорта международного класса. В 2016 году он был награжден медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Сообщается, что спортсмен был задержан ещё в конце апреля. Отделом дознания в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ст. 158) УК РФ». В настоящее время он не является в органы дознания.