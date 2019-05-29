Тренер Малигова, обворовавшего супермаркет: Адама сгубила популярность
Асламбек Эдиев, бывший тренер российского тяжелоатлета Адама Малигова прокомментировал тот факт, что чемпион Европы разыскивается полицией за кражу продуктов из московского супермаркета.
«Мне стыдно слышать о таком, он не должен был заниматься такими вещами. Я перед ним чуть ли не на коленях стоял, просил его, чтобы он слушал меня, тренировался, но у меня ничего не получилось.
Популярность сгубила его, у него появилось слишком много «я», на это я ему всегда отвечал, что «я» – последняя буква в алфавите. У него появилось много друзей, но много их быть не может, когда в твой дом придёт беда, то каждый из них закроет перед тобой дверь. Я почти 20 лет в спорте, поэтому знаю, о чём говорю», — цитирует Эдиева ТАСС.
В Москве за кражу продуктов разыскивают чемпиона Европы по тяжёлой атлетике
- 29 мая 2019
-
17:50
-
17:17
-
17:12
-
16:50
-
16:00
-
15:35
-
15:17
-
14:22
-
13:21
-
12:31
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
10:13
-
09:36
-
09:01
-
00:36
- 28 мая 2019
-
23:44
-
23:16
-
22:55
-
22:47
-
21:24
-
21:21
-
20:51
-
20:32
-
20:06
-
19:30
-
18:55
-
18:10
-
17:06
-
16:46
-
15:08
-
14:52
-
14:41
-
14:01
Партнерский контент