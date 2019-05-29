Тренер Малигова, обворовавшего супермаркет: Адама сгубила популярность

Асламбек Эдиев, бывший тренер российского тяжелоатлета Адама Малигова прокомментировал тот факт, что чемпион Европы разыскивается полицией за кражу продуктов из московского супермаркета.



«Мне стыдно слышать о таком, он не должен был заниматься такими вещами. Я перед ним чуть ли не на коленях стоял, просил его, чтобы он слушал меня, тренировался, но у меня ничего не получилось.



Популярность сгубила его, у него появилось слишком много «я», на это я ему всегда отвечал, что «я» – последняя буква в алфавите. У него появилось много друзей, но много их быть не может, когда в твой дом придёт беда, то каждый из них закроет перед тобой дверь. Я почти 20 лет в спорте, поэтому знаю, о чём говорю», — цитирует Эдиева ТАСС.

В Москве за кражу продуктов разыскивают чемпиона Европы по тяжёлой атлетике