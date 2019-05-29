Черных стала чемпионкой России в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

В Казани продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. Во второй соревновательный день золотую медаль на трёхметровом трамплине у женщин с результатом 320,15 балла завоевала Елена Черных. Второй стала Ульяна Клюева (308,10). Бронзовая награда досталась Виталии Королёвой (302,10).
Днём ранее по две золотые медали национального чемпионата завоевали Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина. Их дуэт победил в командных соревнованиях. В паре с Екатериной Беляевой Тимошинина взяла золото в синхронных прыжках с вышки. А Шлейхер победил на трёхметровом трамплине.
Соревнования в Казани продлятся до 1 июня. По их итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).
Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань
Женщины. Трамплин, 3м. Индивидуальные прыжки
1. Елена Черных — 320,15.
2. Ульяна Клюева — 308,10.
3. Виталия Королёва — 302,10.
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