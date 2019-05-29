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Алифиренко стал 4-м на немецком этапе КМ по стрельбе и получил олимпийскую квоту

Алифиренко стал 4-м на немецком этапе КМ по стрельбе и получил олимпийскую квоту
Другие / Прочие виды спорта 0

На третьем этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене (Германия) россиянин Александр Алифиренко остановился в шаге от пьедестала в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м, но сумел завоевать олимпийскую лицензию на Игры-2020.

Победителем соревнований стал китаец Лин Цзунмин, серебро и бронза – у французов Клемана Бессаже и Жана Квиквампо.

Ранее сегодня россиянка Юлия Зыкова выиграла золото в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений. Артём Черноусов вчера, 28 мая, завоевал серебряную награду в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Стрельба. Этап Кубка мира. Мюнхен, Германия
Пистолет, 25 м

1. Лин Цзунмин (Китай) – 32.
2. Клеман Бессаже (Франция) – 30.
3. Жан Квиквампо (оба – Франция) – 25.
4. Александр Алифиренко (Россия) – 22.

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