Алифиренко стал 4-м на немецком этапе КМ по стрельбе и получил олимпийскую квоту

На третьем этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене (Германия) россиянин Александр Алифиренко остановился в шаге от пьедестала в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м, но сумел завоевать олимпийскую лицензию на Игры-2020.



Победителем соревнований стал китаец Лин Цзунмин, серебро и бронза – у французов Клемана Бессаже и Жана Квиквампо.



Ранее сегодня россиянка Юлия Зыкова выиграла золото в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений. Артём Черноусов вчера, 28 мая, завоевал серебряную награду в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.



Стрельба. Этап Кубка мира. Мюнхен, Германия

Пистолет, 25 м

1. Лин Цзунмин (Китай) – 32.

2. Клеман Бессаже (Франция) – 30.

3. Жан Квиквампо (оба – Франция) – 25.

4. Александр Алифиренко (Россия) – 22.