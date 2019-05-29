Казань в третий раз подряд примет этап серии Red Bull Air Race

Третий год подряд в Казани пройдут международные соревнования по авиагонкам Red Bull Air Race. 15 и 16 июня лучшие пилоты на легкомоторных самолётах будут состязаться в скорости и мастерстве прохождения специальных низковысотных трасс.
«Гонщики будут соревноваться над акваторией реки Казанки, а основной площадкой просмотра соревнований станет территория у Центра семьи «Казан», — говорится в сообщении министерства спорта Республики Татарстан.
Чемпионат мира Red Bull Air Race является серией международных соревнований с участием не менее восьми пилотов в каждом этапе и имеет статус мирового чемпионата, признанного Международной федерацией аэронавтики (FAI). В ходе соревнований пилоты проходят на время воздушную трассу, обозначенную специальными воротами из наполненных воздухом 25-метровых пилонов, развивая при этом скорость до 370 км/ч и испытывая перегрузки до 12G.
На первом этапе сезона-2019, который состоялся 8–9 февраля в Абу-Даби, сильнейшим стал чемпион 2017 года Ёсихидэ Муроя (Япония).
Общий зачёт Red Bull Air Race после первого этапа
1. Ёсихидэ Муроя (Япония) — 28 очков
2. Мартин Шонка (Чехия) — 22 очка
3. Майкл Гулиан (США) — 21 очко
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