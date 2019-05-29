«СКИФ» обыграл астраханское «Динамо» и стал 5-м по итогам гандбольной Суперлиги

Гандболисты краснодарского «СКИФа» во втором матче за пятое место в чемпионате России среди команд Суперлиги на домашней площадке обыграли астраханское «Динамо» со счётом 33:27 и выиграли серию — 2-0.



В составе хозяев 5 раз отличился Дмитрий Свистунов, по 4 мяча забили Валентин Воробьёв и Вьет Чан Суан. У «Динамо» самым результативным на площадке стал Марк Ларин, в его активе 6 мячей.

Ранее «Пермские медведи» на выезде с таким же счётом (33:27) победили «СГАУ-Саратов» и выиграли серию за 7-е место чемпионата России.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за 5–6-е место. Второй матч

«СКИФ» (Краснодар) — «Динамо» (Астрахань) — 33:27 (19:11).

Счёт в серии — 2-0.

Серия за 7–8-е место. Второй матч

«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Пермские медведи» (Пермь) — 27:33 (12:16)

Счёт в серии — 0-2.