Семеня: я женщина, IAAF не сможет пичкать меня наркотиками

После того как Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), двукратная победительница Олимпийских игр на дистанции 800 метров решила подать апелляцию в Верховный суд Швейцарии.
По правилам IAAF, которые вступили в силу в апреле 2018 года, спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой ассоциации только в том случае, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня этого гормона.
«Я женщина и спортсменка мирового класса. IAAF не сможет пичкать меня наркотиками и заставить быть тем, кем я не являюсь», — сообщила Семеня после подачи новой апелляции. Её слова приводит Reuters.
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