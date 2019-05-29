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«Художницы» Гузенкова и Анненкова завоевали золото на этапе Гран-при в Израиле

«Художницы» Гузенкова и Анненкова завоевали золото на этапе Гран-при в Израиле
Другие / Прочие виды спорта 0

В Израиле завершился этап Гран-при по художественной гимнастике. Россиянка Анастасия Гузенкова победила в упражнении с лентой, набрав 19,950 балла. В упражнении с булавами первой была болгарка Катрин Тасева, (22,750), второй стала россиянка Ирина Анненкова (20,850). В группах с обручами и булавами первенствовали украинки (26,650), россиянки завоевали серебро (26,400).

В упражнении с обручем, набрав 21,650 балла, победила Анненкова. В упражнении с мячом первой была белоруска Салос (21,800), у Гузенковой (20,850) — бронза. В группах с пятью мячами победили украинки (26,100), россиянки стали четвёртыми (24,900).

Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Израиль
Булавы.
1. Катрин Тасева (Болгария) – 22,750.
2. Ирина Анненкова (Россия) – 21,950.
3. Анастасия Салос (Белоруссия) – 20,950.
4. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,950.

Лента.
1. Анастасия Гузенкова (Россия) – 19,950.
2. Анастасия Салос (Белоруссия) – 19,300.
3. Невьяна Владинова (Болгария) – 19,150.
6. Ирина Анненкова (Россия) – 18,200.

Обруч.
1. Ирина Анненкова (Россия) – 21,650.
2. Влада Никольченко (Украина) – 21,200.
3. Катрин Тасева (Болгария) 20,950.
4. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,400.

Мяч.
1. Анастасия Салос (Белоруссия) – 21,800.
2. Екатерина Веденеева (Словения) — 21,350.
3. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,850.
5. Ирина Анненкова (Россия) – 20,400.

Группы. Три обруча и две пары булав.
1. Украина – 26,650.
2. Россия – 26,400.
3. Белоруссия – 25,550.

Группы. Пять мячей.
1. Украина – 26,100.
2. Белоруссия – 25,950.
3. Израиль – 25,550.
4. Россия – 24,900.

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