«Художницы» Гузенкова и Анненкова завоевали золото на этапе Гран-при в Израиле

В Израиле завершился этап Гран-при по художественной гимнастике. Россиянка Анастасия Гузенкова победила в упражнении с лентой, набрав 19,950 балла. В упражнении с булавами первой была болгарка Катрин Тасева, (22,750), второй стала россиянка Ирина Анненкова (20,850). В группах с обручами и булавами первенствовали украинки (26,650), россиянки завоевали серебро (26,400).
В упражнении с обручем, набрав 21,650 балла, победила Анненкова. В упражнении с мячом первой была белоруска Салос (21,800), у Гузенковой (20,850) — бронза. В группах с пятью мячами победили украинки (26,100), россиянки стали четвёртыми (24,900).
Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Израиль
Булавы.
1. Катрин Тасева (Болгария) – 22,750.
2. Ирина Анненкова (Россия) – 21,950.
3. Анастасия Салос (Белоруссия) – 20,950.
4. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,950.
Лента.
1. Анастасия Гузенкова (Россия) – 19,950.
2. Анастасия Салос (Белоруссия) – 19,300.
3. Невьяна Владинова (Болгария) – 19,150.
6. Ирина Анненкова (Россия) – 18,200.
Обруч.
1. Ирина Анненкова (Россия) – 21,650.
2. Влада Никольченко (Украина) – 21,200.
3. Катрин Тасева (Болгария) 20,950.
4. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,400.
Мяч.
1. Анастасия Салос (Белоруссия) – 21,800.
2. Екатерина Веденеева (Словения) — 21,350.
3. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,850.
5. Ирина Анненкова (Россия) – 20,400.
Группы. Три обруча и две пары булав.
1. Украина – 26,650.
2. Россия – 26,400.
3. Белоруссия – 25,550.
Группы. Пять мячей.
1. Украина – 26,100.
2. Белоруссия – 25,950.
3. Израиль – 25,550.
4. Россия – 24,900.
- 29 мая 2019
-
23:47
-
22:38
-
21:50
-
21:18
-
20:46
-
20:25
-
19:58
-
19:14
-
18:33
-
17:50
-
17:17
-
17:12
-
16:50
-
16:00
-
15:35
-
15:17
-
14:22
-
13:21
-
12:31
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
10:13
-
09:36
-
09:01
-
00:36
- 28 мая 2019
-
23:44
-
23:16
-
22:55
-
22:47
-
21:24
-
21:21
-
20:51
-
20:32
-
20:06