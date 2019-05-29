«Художницы» Гузенкова и Анненкова завоевали золото на этапе Гран-при в Израиле

В Израиле завершился этап Гран-при по художественной гимнастике. Россиянка Анастасия Гузенкова победила в упражнении с лентой, набрав 19,950 балла. В упражнении с булавами первой была болгарка Катрин Тасева, (22,750), второй стала россиянка Ирина Анненкова (20,850). В группах с обручами и булавами первенствовали украинки (26,650), россиянки завоевали серебро (26,400).



В упражнении с обручем, набрав 21,650 балла, победила Анненкова. В упражнении с мячом первой была белоруска Салос (21,800), у Гузенковой (20,850) — бронза. В группах с пятью мячами победили украинки (26,100), россиянки стали четвёртыми (24,900).



Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Израиль

Булавы.

1. Катрин Тасева (Болгария) – 22,750.

2. Ирина Анненкова (Россия) – 21,950.

3. Анастасия Салос (Белоруссия) – 20,950.

4. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,950.



Лента.

1. Анастасия Гузенкова (Россия) – 19,950.

2. Анастасия Салос (Белоруссия) – 19,300.

3. Невьяна Владинова (Болгария) – 19,150.

6. Ирина Анненкова (Россия) – 18,200.



Обруч.

1. Ирина Анненкова (Россия) – 21,650.

2. Влада Никольченко (Украина) – 21,200.

3. Катрин Тасева (Болгария) 20,950.

4. Екатерина Селезнёва (Россия) – 20,400.



Мяч.

1. Анастасия Салос (Белоруссия) – 21,800.

2. Екатерина Веденеева (Словения) — 21,350.

3. Анастасия Гузенкова (Россия) – 20,850.

5. Ирина Анненкова (Россия) – 20,400.



Группы. Три обруча и две пары булав.

1. Украина – 26,650.

2. Россия – 26,400.

3. Белоруссия – 25,550.



Группы. Пять мячей.

1. Украина – 26,100.

2. Белоруссия – 25,950.

3. Израиль – 25,550.

4. Россия – 24,900.