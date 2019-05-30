Чичерова и Конева одержали победы на Кубке России по лёгкой атлетике в Сочи

На проходившем в Сочи Кубке России по лёгкой атлетике Екатерина Конева одержала победу в тройном прыжке, показав результат 14,41 метра. второе место заняла Наталья Евдокимова (13,67), замкнула тройку призёров Ирина Гуменюк (13,43). У мужчин победу в этом виде одержал Дмитрий Сорокин (17,07 метра).



В прыжке в высоту первой стала Анна Чичерова, ей покорилась планка 1,91 метра. Второй результат показала Александра Ярышкина (1,81), Маргарита Корнейчук (1,88) замкнула тройку призёров. В прыжках в высоту у мужчин победителем соревнований стал Михаил Акименко (2,33 метра).



В беге на 200 метров у женщин победила Екатерина Смирнова (23,11), у мужчин — Данил Росляков (20,93). На дистанции 800 метров лучшими стали Екатерина Купина (2.01,81) и Константин Холмогоров (1.47,55). На 5000 м первенствовали Екатерина Шилова (16.15,18) и Владимир Никитин (13.34,82).



Победу в эстафете 4х400 метров у женщин досталась команде Новосибирской области (3.36,42), а среду мужчин лучшими стали представители Санкт-Петербурга (3.17,68).

В беге на 400 метров с барьерами у женщин победила Валерия Андреева (57,21 секунды), у мужчин — Вадим Кукалев (50,16).