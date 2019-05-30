Богалий: Коукалова ушла в сторону, как серая лошадка

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий прокомментировала решения двукратной олимпийской чемпионки немки Лауры Дальмайер и двукратного призёра Олимпийских игр чешки Габриэлы Коукаловой завершить карьеру.



«Что касается Дальмайер, то мы не знаем подводных камней — может быть, что-то со здоровьем. Потому что много пропусков было в последнем сезоне. Может быть, что-то и с простудными делами. В большом спорте не бывает лёгкой дороги. Организм работает на износ. Может быть, действительно и мотивации уже не хватает. Лаура — спортсмен состоявшийся: на Олимпийских играх и чемпионате мира показывала исключительные результаты. Для немецкой сборной это, конечно, потеря. Но я уверена, что правильная система подготовки, которая работает в Германии, постепенно позволит другим спортсменам занять место Дальмайер.



Но, конечно, 25 лет — это золотой возраст для биатлона: ты уже набираешься определённого опыта, но многое ещё впереди. Хотя, конечно, спортсмены по-разному раскрываются. Кто-то в 30 начинает показывать очень высокий результат.



Габриэла? Она ушла в сторону. Как серая лошадка. Тут ходит много мнений и кривотолков по этому поводу. Плюс её скандальные высказывания и книги… Но, может быть, здесь что-то с семейными делами связано, может быть, со здоровьем… Биатлон — очень тяжёлый вид спорта. Найти мотивацию каждый день рано вставать и выполнять по сто изготовок в день, стирая колени и локти в кровь, очень трудно. Эту работу мало кто видит, но она приносит хороший результат», – цитирует Богалий сайт «Матч ТВ».

Дальмайер — семикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2016/17. Коукалова — двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в сезоне-2015/16.