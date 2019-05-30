Российский саблист Костенко выиграл золото на молодёжном чемпионате Европы
Российский саблист Анатолий Костенко стал обладателем золотой медали молодёжного чемпионата Европы по фехтованию в Пловдиве (Болгария). В финальном противостоянии он одолел представителя Италии Леонардо Дреосси со счётом 15:11.
Бронзовыми призёрами соревнований стали румын Георге Драгомир и немец Рауль Бонах.
На стадии 1/8 финала из борьбы за награды выбыли россияне Олег Петровский, Илья Сёмин и Владислав Поздняков.
Российские шпажистки Ирина Охотникова и Анастасия Солдатова завоевали бронзовые награды, уступив в полуфиналах. Золото выиграла итальянка Роберта Марцани, победившая в финале румынку Александру Предеску со счётом 15:6.
Россиянка Кристина Ясинская проиграла Солдатовой в 1/8 финала. Марина Кесаева выбыла в 1/16 финала.
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