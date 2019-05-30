Глейхенгауз: Трусова не может вечно катать какой-то боевик

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал, как происходит подбор музыки и программ для спортсменов.

«Я бы сказал, это происходит в разных случаях по-разному. Например, я очень хотел поставить «Лебединое озеро» и соответственно под эту идею искал, ждал спортсменку. Ею оказалась Алина Загитова, потому что не каждая фигуристка может быть чёрным лебедем. Но бывает и по-другому: надо поставить программу спортсмену из группы, и ты настраиваешься на его волну, подбираешь под него музыку, идею.



Например, смотришь на Сашу Трусову и видишь, что от неё исходит такая энергия, которую ничем не обуздаешь, и вряд ли ей подойдёт лирическая программа. В то же время Алёна Косторная как будто рождена для романтичных программ. Однако если в этом году каждая из них катает присущие им программы, это не значит, что на следующий сезон будет то же самое.



Саша не может вечно катать какой-то боевик, Алёна не будет постоянно выходить в образе принцессы. Задача хореографа – развивать спортсменов, расширять палитру их стилевых возможностей, чем мы и занимаемся на тренировках: учим какие-то растанцовки, делаем под разную музыку связки шагов, танцуем во всевозможных стилях в зале и прочее», — цитирует Глейхенгауза «Московский фигурист».