Призёры ОИ велогонщицы Войнова и Шмелёва выступят на Европейских играх в Минске

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва выступят на Европейских играх в Минске (Беларусь), которые пройдут с 21 по 30 июня.

«Мы ещё формируем состав, он будет точно известен в начале июня. Точно выступят Войнова и Шмелёва. Это крупные соревнования. Они станут одним из этапов подготовки к Олимпийским играм. Что касается задач или медальных планов, то пока их нет», — цитирует Ковпанца ТАСС.



Войнова — серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.

Шмелёва также является серебряным призёром Олимпиады 2016 года и четырёхкратной чемпионкой мира. Также на её счету 7 золотых медалей чемпионатов Европы.