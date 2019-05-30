Призёры ОИ велогонщицы Войнова и Шмелёва выступят на Европейских играх в Минске
Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва выступят на Европейских играх в Минске (Беларусь), которые пройдут с 21 по 30 июня.
«Мы ещё формируем состав, он будет точно известен в начале июня. Точно выступят Войнова и Шмелёва. Это крупные соревнования. Они станут одним из этапов подготовки к Олимпийским играм. Что касается задач или медальных планов, то пока их нет», — цитирует Ковпанца ТАСС.
Войнова — серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.
Шмелёва также является серебряным призёром Олимпиады 2016 года и четырёхкратной чемпионкой мира. Также на её счету 7 золотых медалей чемпионатов Европы.
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