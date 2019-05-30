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Призёры ОИ велогонщицы Войнова и Шмелёва выступят на Европейских играх в Минске

Призёры ОИ велогонщицы Войнова и Шмелёва выступят на Европейских играх в Минске
Другие / Европейские игры 2019 0

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец сообщил, что велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва выступят на Европейских играх в Минске (Беларусь), которые пройдут с 21 по 30 июня.

«Мы ещё формируем состав, он будет точно известен в начале июня. Точно выступят Войнова и Шмелёва. Это крупные соревнования. Они станут одним из этапов подготовки к Олимпийским играм. Что касается задач или медальных планов, то пока их нет», — цитирует Ковпанца ТАСС.

Войнова — серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.

Шмелёва также является серебряным призёром Олимпиады 2016 года и четырёхкратной чемпионкой мира. Также на её счету 7 золотых медалей чемпионатов Европы.

Велогонщицы Войнова и Шмелёва — вторые в командном спринте на ЧМ в Польше
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