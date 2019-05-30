В «Коломенском» прошёл фитнес-фестиваль «Reebok. Стань человеком»

В музее-заповеднике «Коломенское» прошёл фестиваль Reebok, гости которого приняли участие в мастер-классах и тренировках по танцам, стрейчингу и функциональному тренингу, преодолевали испытания командного забега «Reebok. Стань человеком».



В трёх фитнес-зонах ведущие московские тренеры два дня вовлекали участников в разнообразные и прогрессивные виды фитнеса. Среди самых запоминающихся: танцевальные классы Vogue, сальса и бачата соло. На Public Talk гости мероприятия открыли для себя много нового из мира красоты, активного образа жизни и даже киберспорта и пообщались со спикерами.

Open Air Les Mills стал площадкой для эксклюзивной презентации 13 новых релизов программ, включая BodyCombat, Grit Athletic и Sh’Bam.

Больше 7000 человек прошли испытания командного забега «Reebok. Стань человеком» в категориях «Стандарт» (7 км и 12 испытаний) и «Элит» (10 км и 17 испытаний). Это новый рекорд по числу участников за всю историю забега.



Участников и гостей мероприятия также ждали интерактивные зоны от Reebok и партнёров фестиваля.