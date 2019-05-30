Фигурист Жубер: чтобы выигрывать, французы должны стать похожими на русских

Чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы бывший французский фигурист Бриан Жубер поделился впечатлениями от выступления российских фигуристок в сезоне и рассказал об отличиях в отношении к тренировкам во Франции и России.
«Русские девушки впечатлили меня своими четверными прыжками. Особенно четверными лутцами, которые выглядят так легко! Но они ещё очень молоды, поэтому, я думаю, когда их тело изменится, им будет труднее. Но в любом случае нам очень сложно конкурировать с русскими девушками и японками.
Я думаю, что нам во Франции не хватает времени на льду, а также нам не хватает упорства. Французам не нравится уставать, нам не нравится много работать. Чтобы выигрывать, мы должны изменить своё мышление, стать похожими на русских и японцев.
В России работает большая команда и её уровень просто потрясающий. У вас очень высокая конкуренция, поэтому тот, кто не соответствует этому уровню, очень быстро вылетает. Во Франции всё иначе. Если вы работаете в обычном, комфортном для себя режиме, оставаясь на одном и том же уровне, то всё в порядке: вы так и будете оставаться там, где есть», – цитирует Жубера «Московский фигурист».
Жубер — победитель финала Гран-при (2006/07), восьмикратный чемпион Франции.
- 30 мая 2019
-
16:05
-
15:33
-
14:36
-
13:08
-
12:19
-
11:59
-
11:25
-
10:11
-
09:51
-
09:12
-
00:33
- 29 мая 2019
-
23:47
-
22:38
-
21:50
-
21:18
-
20:46
-
20:25
-
19:58
-
19:14
-
18:33
-
17:50
-
17:17
-
17:12
-
16:50
-
16:00
-
15:35
-
15:17
-
14:22
-
13:21
-
12:31
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
10:13
-
09:36