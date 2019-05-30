Фигурист Жубер: чтобы выигрывать, французы должны стать похожими на русских

Чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы бывший французский фигурист Бриан Жубер поделился впечатлениями от выступления российских фигуристок в сезоне и рассказал об отличиях в отношении к тренировкам во Франции и России.

«Русские девушки впечатлили меня своими четверными прыжками. Особенно четверными лутцами, которые выглядят так легко! Но они ещё очень молоды, поэтому, я думаю, когда их тело изменится, им будет труднее. Но в любом случае нам очень сложно конкурировать с русскими девушками и японками.



Я думаю, что нам во Франции не хватает времени на льду, а также нам не хватает упорства. Французам не нравится уставать, нам не нравится много работать. Чтобы выигрывать, мы должны изменить своё мышление, стать похожими на русских и японцев.



В России работает большая команда и её уровень просто потрясающий. У вас очень высокая конкуренция, поэтому тот, кто не соответствует этому уровню, очень быстро вылетает. Во Франции всё иначе. Если вы работаете в обычном, комфортном для себя режиме, оставаясь на одном и том же уровне, то всё в порядке: вы так и будете оставаться там, где есть», – цитирует Жубера «Московский фигурист».

Жубер — победитель финала Гран-при (2006/07), восьмикратный чемпион Франции.