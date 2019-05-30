Российские бадминтонисты заработали первые очки олимпийской квалификации

Всемирная федерация бадминтона по итогам прошедшего в Китае чемпионата мира среди смешанных команд обновила рейтинг олимпийской квалификации. Российская пара Владимир Иванов/Иван Созонов набрала 5204 очка, что стало первым вкладом в нынешний олимпийский отбор.
3154 очка заработал Владимир Мальков, выступающий в одиночном разряде.
«В целом, учитывая то, что мы были посеяны на чемпионате мира с двумя будущими призёрами этих соревнований, выступление получилось достаточно хорошим. Мы решили ряд поставленных задач, вошли в мировую десятку.
Что касается рейтинговых очков, то лучше всех получают участники с высокой рейтинговой позицией и обыгрывающие более высоко стоящих конкурентов. Для расчёта берётся средний рейтинг игроков и прибавляется 10% рейтинга тех, у кого они выиграли. Поэтому Иванов/Созонов получили достаточно высокий результат, эквивалентный победе на рейтинговом турнире мировой серии. Остальные заработали в соответствии со своим положением. Результат успешный для всех игроков, кроме микстов, которые получили меньше необходимой нам планки. Остальные сделали хороший вклад в олимпийский отбор», — цитирует главного тренера сборной России Клавдию Майорову пресс-служба НФБР.
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