Коршунова и Аристархов – 5-е в стрельбе из пистолета на этапе КМ в Германии

Представители Индии Ману Бхакер и Чаудари Саураб одержали победу в стрельбе из пневматического пистолета в миксте на этапе Кубка мира в Мюнхене (Германия). Серебро завоевали украинцы Елена Костевич и Олег Омельчик. Ван Цян и Ван Мен принесли Китаю бронзовые награды. Россияне Екатерина Коршунова и Антон Аристархов заняли пятое место. Пара Маргарита Ломова и Артём Черноусов стала 20-й.

Ранее россиянин Александр Алифиренко стал четвёртым в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м, а Юлия Зыкова выиграла золото в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений. Оба спортсмена получили олимпийскую квоту.



Стрельба. Кубок мира. Третий этап. Мюнхен, Германия

Микст. Пистолет, 10 м



1. Ману Бхакер/Чаудари Саураб (Индия).

2. Елена Костевич/Олег Омельчик (Украина).

3. Ван Цян/Ван Мен (Китай).

5. Екатерина Коршунова/Антон Аристархов (Россия).

20. Маргарита Ломова/Артём Черноусов (Россия).