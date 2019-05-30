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Коршунова и Аристархов – 5-е в стрельбе из пистолета на этапе КМ в Германии

Коршунова и Аристархов – 5-е в стрельбе из пистолета на этапе КМ в Германии
Другие / Прочие виды спорта 0

Представители Индии Ману Бхакер и Чаудари Саураб одержали победу в стрельбе из пневматического пистолета в миксте на этапе Кубка мира в Мюнхене (Германия). Серебро завоевали украинцы Елена Костевич и Олег Омельчик. Ван Цян и Ван Мен принесли Китаю бронзовые награды. Россияне Екатерина Коршунова и Антон Аристархов заняли пятое место. Пара Маргарита Ломова и Артём Черноусов стала 20-й.

Ранее россиянин Александр Алифиренко стал четвёртым в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м, а Юлия Зыкова выиграла золото в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трёх положений. Оба спортсмена получили олимпийскую квоту.

Стрельба. Кубок мира. Третий этап. Мюнхен, Германия
Микст. Пистолет, 10 м

1. Ману Бхакер/Чаудари Саураб (Индия).
2. Елена Костевич/Олег Омельчик (Украина).
3. Ван Цян/Ван Мен (Китай).
5. Екатерина Коршунова/Антон Аристархов (Россия).
20. Маргарита Ломова/Артём Черноусов (Россия).

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