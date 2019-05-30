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Чуйнышена победила на чемпионате России по прыжкам в воду с вышки

Чуйнышена победила на чемпионате России по прыжкам в воду с вышки
Другие / Водные виды спорта 0

В Казани продолжается чемпионат России по прыжкам в воду. В третий соревновательный день золотую медаль на трёхметровом трамплине у женщин с результатом 326,95 балла завоевала Анна Чуйнышена. Второй стала Юлия Тимошинина (319,95). Бронзовая награда у Елизаветы Кузиной (299,50).

Ранее в синхронных прыжках с вышки победу одержал мужской дуэт Виктор Минибаев и Александр Бондарь. Елена Черных стала первой на трёхметровом трамплине. По две золотые медали национального чемпионата завоевали Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина. Их дуэт победил в командных соревнованиях. Тимошинина и Екатерина Беляева стали первыми в синхронных прыжках с вышки. А Шлейхер победил на трёхметровом трамплине.

Соревнования в Казани продлятся до 1 июня. По их итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).

Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань
Женщины. Вышка. Индивидуальные прыжки

1. Анна Чуйнышена — 326,95.
2. Юлия Тимошинина — 319,95.
3. Елизавета Кузина — 299,50.

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