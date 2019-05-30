Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

В Москве впервые в мире пройдёт шахматный турнир на канатной дороге

В Москве впервые в мире пройдёт шахматный турнир на канатной дороге
Другие / Шахматы 0

На Московской канатной дороге в День защиты детей, 1 июня, состоится необычный шахматный турнир. Впервые в мире его участники будут играть в кабинах во время движения.

«Мероприятие начнётся с турнира по парным шахматам. Партии основного турнира будут проходить в формате блица. В это же время состоится сеанс одновременной игры с участием чемпиона Европы, международного гроссмейстера Эрнесто Инаркиева.

Кульминацией мероприятия станут первые в мире партии, сыгранные в кабинах канатной дороги во время поездки! Маршрут составит около 15 минут (от Воробьёвых гор до Лужников и обратно). За это время игрокам необходимо будет успеть сыграть одну молниеносную партию в шахматы. Всего на раздумье каждому шахматисту будет предоставлено по 5 минут», — говорится на сайте Российской шахматной федерации.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены шахматной школы имени Михаила Ботвинника и студенческой сборной по шахматам МГУ имени М.В. Ломоносова.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент