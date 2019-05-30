В Москве впервые в мире пройдёт шахматный турнир на канатной дороге

На Московской канатной дороге в День защиты детей, 1 июня, состоится необычный шахматный турнир. Впервые в мире его участники будут играть в кабинах во время движения.

«Мероприятие начнётся с турнира по парным шахматам. Партии основного турнира будут проходить в формате блица. В это же время состоится сеанс одновременной игры с участием чемпиона Европы, международного гроссмейстера Эрнесто Инаркиева.



Кульминацией мероприятия станут первые в мире партии, сыгранные в кабинах канатной дороги во время поездки! Маршрут составит около 15 минут (от Воробьёвых гор до Лужников и обратно). За это время игрокам необходимо будет успеть сыграть одну молниеносную партию в шахматы. Всего на раздумье каждому шахматисту будет предоставлено по 5 минут», — говорится на сайте Российской шахматной федерации.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены шахматной школы имени Михаила Ботвинника и студенческой сборной по шахматам МГУ имени М.В. Ломоносова.