Сильченко примет участие в итальянском этапе мировой серии по клифф-дайвингу

Третий этап сезона Red Bull Cliff Diving пройдет на юге Италии, в городке Полиньяно-а-Маре, где действующая чемпионка мировой серии Рианна Иффланд (Австралия) попробует оформить хет-трик, а лидер мужских соревнований британец Гэри Хант постарается одолеть румына Константина Поповичи, который победил на предыдущем этапе в Ирландии. Россию в Италии будет представлять воронежский хайдайвер Артём Сильченко.

Иффланд является бесспорным лидером женских соревнований Red Bull Cliff Diving с той самой минуты, когда в 2016 году впервые приняла участие в мировой серии, получив «уайл-кард», она сразу же одержала победу. Сейчас австралийской спортсменке 27 лет, в её послужном списке 13 побед на 19 этапах. Помимо Иффланд, стабильные результаты в этом сезоне показывает пока лишь представительница Канады Лизанн Ришар. 37-летняя прыгунья по итогам обоих этапов поднималась на пьедестал почёта.

В 2018 году Иффланд стала чемпионкой именно в Полиньяно-а-Маре, набрав при этом рекордное количество очков. В этот раз, на 27-м этапе в истории женских соревнований, она может одержать четвёртую подряд победу (с учетом золота, завоеванного на последнем этапе прошлого сезона) и тем самым повторить рекорд, принадлежащий американке Рейчел Симпсон.

У мужчин, прыгающих с высоты 27 м, многократный чемпион мировой серии Хант нашел достойного противника в лице румынского олимпийца Константина Поповичи, который надеется не только выиграть трофей Короля Кахекили, но и отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. На первом этапе сезона на Филиппинах 30-летний спортсмен выиграл серебро, а в Ирландии он одержал первую в карьере победу, попутно получив от судей высший балл, десятку.

Американец Стивен Лобю и мексиканец Джонатан Паредес, занявшие по итогам прошлого сезона второе и третье места, попытаются в Италии поправить свои дела и догнать лидеров. Преподнести сюрприз может и ещё один представитель Румынии Каталин Преда, получивший от организаторов «уайлд-кард». В прошлом году он дебютировал на этапе в Мостаре и сходу выиграл бронзу.

За 11 лет существования мировой серии Италия чаще остальных стран принимала этапы соревнований: в Полиньяно-а-Маре, где дома стоят на отвесных скалах, хайдайверы покажут свое мастерство уже в седьмой раз, причем сделают это в крайне необычной обстановке. Чтобы добраться до платформ, с которых им предстоит нырять в воды Адриатического моря, спортсменам нужно сперва пройти через частную квартиру. Ожидается, что посмотреть на головокружительные прыжки придут около 60 000 человек.