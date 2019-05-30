Афонин завоевал серебро в толкании ядра на соревнованиях в Швеции

Сегодня, 30 мая, в Стокгольме (Швеция) стартовал третий этап «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике. У мужчин в толкании ядра, которое не входит в основную программу состязаний, победу одержал хозяин соревнований Виктор Петерссон. Он отправил снаряд на 20 метров 11 сантиметров. Серебряную награду завоевал россиянин Максим Афонин. Он показал результат 19 метров 78 сантиметров. Американец Джой Ковач стал третьим, уступив россиянину всего 1 сантиметр.



Афонин — чемпион России в толкании ядра 2016 года. Также он трижды выигрывал первенство страны в помещении.



Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Третий этап. Стокгольм (Швеция)

Мужчины. Толкание Ядра.



1. Виктор Петерссон (Швеция) — 20,11 м.

2. Максим Афонин — 19,78 м.

3. Джой Ковач (США) — 19,77 м.