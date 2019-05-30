В Санкт-Петербурге создадут регбийный клуб «Зенит»

Профессиональный клуб по регби-15 появится в Санкт-Петербурге, он будет сформирован на базе команды «Приморец». Для реорганизации уже выделены необходимые средства, сообщил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

«Газпром-нефть» согласилась, и спасибо Александру Дюкову, который принял это решение, ведь он сейчас является президентом РФС, создать на базе команды «Приморец» клуб «Зенит» по регби-15. Уже выделены деньги. И это очень правильно, ведь это один из старейших клубов Санкт-Петербурга. А регби-7 будет продолжать заниматься клуб «Нарвская застава». Таким образом, в Санкт-Петербурге будут охвачены оба направления — и классическое, и олимпийское», — приводит слова Артемьева «Р-Спорт».



Регбийный клуб «Приморец» был создан в 1974 году. Высшее достижение клуба — участие в финале Кубка СССР — 1977.