«Чеховские медведи» обыграли «Спартак» и сравняли счёт в финале Суперлиги

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» на выезде обыграл московский «Спартак» во втором матче финала чемпионата России по гандболу — 32:31. Счёт в серии до двух побед сравнялся — 1-1.
В составе подмосковного клуба самым результативным стал Дмитрий Санталов — на его счету 11 мячей. 4 раза отличился Кирилл Котов. У «Спартака» 7 голов забил Александр Деревень, 6 мячей в ворота соперников отправил Иналь Афлитулин.
Пять дней назад «Спартак» впервые в истории обыграл «Чеховских медведей» — 27:26. Теперь судьба золотых медалей Суперлиги определится в решающем матче, который пройдёт завтра, 31 мая, на площадке москвичей.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Финал. Второй матч
«Спартак» (Москва) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 31:32 (14:15).
Счёт в серии — 1-1.
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