Назин и Ильиных одержали победу на ЧР в прыжках в воду с трамплина в миксте

В Казани завершился третий соревновательный день чемпионата России по прыжкам в воду. Последний комплект медалей разыграли смешанные пары в синхроне на трёхметровом трамплине. Первое место заняли Сергей Назин и Кристина Ильиных с результатом 294,06 балла. Серебро — у Ильи Молчанова и Марии Поляковой (291,09). Третье место заняли Егор Лапин и Елена Черных — 282,90.
В третий день соревнований было разыграно ещё два комплекта наград. Дуэт Илья Захаров и Евгений Кузнецов одержал победу в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Анна Чуйнышена завоевала золото на десятиметровой вышке в индивидуальных прыжках у женщин.
Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань
Смешанные пары. Трёхметровый трамплин. Синхронные прыжки
1. Сергей Назин/Кристина Ильиных — 294,06.
2. Илья Молчанов/Мария Полякова — 291,09.
3. Егор Лапин/Елена Черных — 282,90.
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