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Ласицкене одержала победу на шведском этапе «Бриллиантовой лиги»

Ласицкене одержала победу на шведском этапе «Бриллиантовой лиги»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на третьем этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике в Стокгольме (Швеция). Двукратной чемпионке мира покорилась планка на высоте 1 метр 92 сантиметра. Серебряную награду завоевала украинка Юлия Левченко (1,90 м). Третье место с аналогичным результатом, но большим числом попыток заняла шведка Эрика Кинси (1,90 м).

Ранее Ольга Муллина стала третьей в прыжках с шестом. Второе место в толкании ядра занял россиянин Максим Афонин.

Ласицкене — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трехкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, трёхкратная чемпионка России.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Третий этап. Стокгольм (Швеция)
Женщины. Прыжки в высоту.

1. Мария Ласицкене (Россия) — 1,92.
2. Юлия Левченко (Украина) — 1,90.
3. Эрика Кинси (Швеция) — 1,90.

Муллина стала третьей в прыжках с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Швеции
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