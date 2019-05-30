Слуцкая — о своей болезни: я из гроба встала, по мне научные работы писали

Призёр Олимпийских игр и чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась подробностями состояния здоровья. По её словам, она гордится, что смогла побороть смертельную болезнь, хоть и вынуждена теперь постоянно принимать гормональные препараты.



«У меня сложнейшее заболевание — васкулит, после которого спасибо, что выжила, потому что иногда эти заболевания заканчиваются летальным исходом. Те препараты, которые я принимала, – с ними тяжело держать себя. Это был героизм. Не скрываю этого. И я собой в первую очередь горжусь. Горжусь, что смогла преодолеть невзгоды.



Сейчас про кого-то говорят: «Ну чего, какое поражение — у нее же медаль». У нас второе место считалось не то что поражением… Ты был отстоем. Но если посмотреть по карьере, то ниже второго места я не опускалась. Первое-второе, первое-второе-третье. Только чемпионат мира – девятое место. Но я из гроба встала, извините за подробность. Оттуда люди не встают. Там люди лежат.



Мне многие пишут по поводу этой болячки: «Как вы это сделали? Объясните! Мы еле живые». То есть это была такая победа. Для меня в первую очередь. Объяснить людям, которые не понимают, невозможно. Да и не хочу объяснять. Это была победа, после которой по мне научные работы писали.



Каждый день сдавала кровь на протяжении полугода, потому что изменения в анализах грозили летальным исходом. Зачем мне кому-то это рассказывать? Люди, которые болели, знают. Которых лечат – знают. До сих пор поражаются, как я это сделала. А рассказывать дяде Васе в «Инстаграме», который мне ещё чего-то пишет, – зачем?



У меня аутоиммунное заболевание, когда иммунитет вырабатывает неправильные клетки, которые вырастают в заболевание. Чтобы контролировать его, мне нужно принимать таблетки. Если не принимать, я умру. Не в момент, но со временем. Если не лечиться, то это заболевание заканчивается летальным исходом», — приводит слова Слуцкой Sports.ru

Слуцкая: я живу только потому, что принимаю гормоны