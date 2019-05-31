Слуцкая: всё, что делает наш президент, он делает правильно

Призёр Олимпийских игр и чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая рассказала, почему выбрала партию «Единая Россия» и призналась, что не готова публично обсуждать работу президента Путина.



«Почему «Единая Россия»? Правящая партия. Партия лидеров. И я поддерживаю нашего президента. Наверное, есть вещи, в которых я его не поддерживаю. Мое личное я с чем-то может быть не согласно. Но это не те вопросы, которые я готова обсуждать. Почему? Потому что.



Чья вина в большом количестве бедных людей? Сложившейся системы, которую сейчас пытаются привести в норму. Это политика. И думаю, не только в России такое происходит. Это то, чем занимается наше правительство. Пытается сделать так, чтобы таких людей становилось как можно меньше, и наша страна корректировала экономическую ситуацию. Чтобы у нас люди жили не то, что в мегадостатке, но хотя бы достойно. Это действительно сложная работа, которую за один год не исправить.



Если мы коснемся вопроса повышения пенсионного возраста, я сама как-то не согласна. Но понимаю, если денег не хватает, мы вынуждены это делать. Просто вынуждены. Мое личное я, может, с этим не согласно. Но я понимаю, что так надо.



Вы знаете, легко сказать, когда ты сидишь с другой стороны и говоришь: «А, вот вы там ничего не делаете». Но поверьте, если бы никто ничего не делал, у нас страна бы давным-давно развалилась. Я считаю, что все, что делает наш президент, он делает правильно. И не зря он считается одним из самых сильных лидеров в мире», — приводит слова Слуцкой Sports.ru.

Слуцкая — о своей болезни: я из гроба встала, по мне научные работы писали