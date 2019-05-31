Бывшая ученица Тутберидзе завершила карьеру в 17 лет

Чемпионка юношеских Олимпийских игр 17-летняя российская фигуристка Полина Цурская приняла решение завершить карьеру.

«Я приняла решение завершить карьеру. 1 июня ухожу в отпуск, сразу после него официально увольняюсь и… всё. Наверное, стоит сказать, что к такому решению я шла довольно давно.



Дело не в том, что устала. Я начала очень отчётливо понимать, что передо мной не то чтобы стоит выбор продолжать кататься или нет, но нужно определиться: либо оставить всё как есть, поступать в институт физкультуры и учиться на тренера, либо прощаться с фигурным катанием и получать хорошее образование в абсолютно иной сфере. Пытаться совмещать такое образование со спортом бессмысленно, идти учиться заочно для меня тоже не вариант. Так что, всё взвесив, я и поняла, что делать выбор всё-таки придётся.

Продолжать кататься и тренироваться в полную силу мне не всегда позволяет здоровье, тем более что наш вид спорта сейчас реально выходит на другой уровень, нужно осваивать четверные прыжки… Ну а я слишком хорошо знаю свой организм и понимаю, что, наверное, уже не стоит рисковать.

Если я реально начну скучать без коньков, скорее, начну тренировать, как немножко тренирую детей сейчас, занимаясь с ними подкатками. Очень быстро мне понравилось тренировать, несмотря на то, что я всегда понимала, что никогда не стану тренером, не смогу посвятить этому всю свою жизнь. Да, мне интересно, но не более того", — цитирует Цурскую РИА «Новости».

Полина — победительница юниорского финала серии Гран-при 2015 года, а также первенства России среди юниоров 2015 года. В мае 2018 года она покинула группу Этери Тутберидзе и стала работать с тренером Еленой Буяновой.