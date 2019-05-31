Грищук сравнил шахматы с велоспортом

Российский шахматист Александр Грищук подвёл итоги финала этапа серии Гран-при ФИДЕ в Москве, где проиграл соотечественнику Яну Непомнящему.
«Разочарован ли итоговым результатом этапа Гран-при? Конечно, но это исключительно моя вина. Я допустил чисто шахматные ошибки, а Ян ими воспользовался. Поздравляю его с этим успехом. Но в целом проигрыш ничего глобального для меня не означает. Состав участников серии Гран-при ФИДЕ, как мне кажется, очень ровный, и шансы на выход в турнир претендентов есть у всех 16 гроссмейстеров.
Играя с ним белыми фигурами, я столкнулся с ужасными сложностями и в классических шахматах, и в быстрых. Выбранная им «Русская партия» — это как удар ниже пояса, потому что Ян всю жизнь играет только вариант Найдорфа (в сицилианской защите) и сыграл им, наверное, около 400 партий — и ни одной «Русской партии». Он лучше подготовился к матчу и играл лучше.
Когда на свете есть шахтёры, другие спортсмены, те же велосипедисты, которые едут по 300 км по горам, нам, шахматистам, никогда не надо жаловаться на усталость. Я играю с удовольствием и играл бы ещё, это борьба", — цитируют Грищука «Известия».
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