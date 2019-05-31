Закарин может стартовать на «Тур де Франс»

Спортивный директор Katusha-Alpecin Дмитрий Конышев рассказал, что велокоманда рассматривает вариант со стартом россиянина Ильнура Закарина на «Тур де Франс» — 2019. Соревнования начнутся 6 июля в Брюсселе (Бельгия).
«Готовим такой вариант, что Закарин стартует на „Туре“. Вряд ли речь будет идти о генеральной классификации, хотя и команда будет более „горной“, чем на „Джиро д'Италия“. С другой стороны, если возьмёт старт без особого давления, то, может, получится показать даже больше, чем планируем», — цитирует Конышева «Р-Спорт».
Также специалист рассказал, как восстанавливается после травмы помощник Закарина Павел Кочетков. «Ему пришлось разбираться с последствиями падений. За неделю до „Джиро“ всё это выяснилось, и в итоге он её пропустил, восстанавливался. Уже проехал гонку во Франции, нормально себя чувствует», — сказал Конышев. Он подтвердил, что Кочетков также входит в планы команды на «Тур де Франс».
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