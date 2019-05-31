Тренер «Чеховских медведей»: «Спартак» наказал за пассивную игру за 15 секунд

Тренер «Чеховских медведей» Виталий Иванов прокомментировал победу над московским «Спартаком» во втором матче финала чемпионата России по гандболу — 32:31. Счёт в серии сравнялся — 1-1.
Судьба золотых медалей Суперлиги определится в решающем матче, который пройдёт сегодня, 31 мая.
«Раз мы сегодня победили, значит, в какой-то мере команда выполнила установку на игру. В отличие от первого матча свой класс сумел показать лидер нашего нападения Дмитрий Санталов. Несколько важных мячей отразил вратарь Павленко. Мы вполне могли не допустить овертайма, одержав победу в основное время. За полторы минуты до окончания второго тайма команда вела с разницей в два мяча, но не сохранила перевес. В начале последней минуты во время тайм-аута игроков попросили подержать мяч, чтобы завершить атаку через линейного. Но они не сумели распорядиться мячом, как требуется в подобных ситуациях, и он был отобран за пассивную игру. Сопернику хватило 15 секунд, чтобы заработать для себя очередной пенальти и завершить основное время матча ничейным результатом», — цитирует Иванова официальный сайт «Чеховских медведей».
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