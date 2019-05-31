Украинский биатлонист Лесюк: такие, как Пидручный, добавляют мотивации и сил

Украинский биатлонист Тарас Лесюк, дебютировавший в сезоне-2018/19 на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада), рассказал, чего ему не хватает, чтобы постоянно показывать стабильные результаты.

«Прошлый сезон был интересным. Если скажу, что он был плохим, — обман. Хотя не могу уверенно сказать, что он был удачным. Нечто среднее. До Нового года результатов не было. Мне трудно было втянуться, найти те кондиции, которые позволяли бы бороться за хорошие места. На Новый год я поехал домой, немного отдохнул, в первую очередь морально, и после этого уже появился результат, стрельба, стал увереннее в себе.

Убеждён, что сезон мог бы быть лучше, ведь были провалы на чемпионате Европы в Раубичах. В той же Канаде на эстафете, моей первой гонке на Кубке мира, я не справился с волнением. На мне была очень большая ответственность, не хватило опыта. Очень обидно, что заехал на штрафной круг… в Раубичах возникли проблемы, хотя понимаю, что именно я должен это контролировать, это моя работа. В общем, сезоном я доволен, за исключением нескольких моментов и нескольких стартов.

С нетерпением ждал сборы. Этот коллектив вдохновляет и мотивирует. Результаты, которые показывают ребята, в том числе и Дима Пидручный, добавляют мотивации и сил. Я увидел, что всё возможно. Мне очень нравится эта команда. Очень благодарен всем, кто дал мне возможность здесь тренироваться. Я очень доволен.

Не люблю озвучивать конкретные цели. Стараюсь это делать, показать, а уже потом можно обсудить. Это моя позиция. В общем, в первую очередь хочется стабильности, стабильности в результатах. Ну и выступать в Кубке мира, ведь это цель каждого биатлониста, который хочет видеть результаты своей работы. Хочу набраться опыта", — цитирует Лесюка Biathlon.com.ua.