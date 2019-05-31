Сан-Диего не сможет принять Всемирные пляжные игры в 2019 году
Первые Всемирные пляжные игры, которые в 2019 году должны пройти в Сан-Диего (США), будут перенесены в другой город.
Как сообщает Inside the Games, организаторам не удалось собрать необходимую сумму денег для финансирования соревнований.
В настоящий момент Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) ведёт переговоры с несколькими азиатскими городами, которые смогли бы провести Игры в этом году, как и было запланировано. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1,3 тыс. спортсменов из более чем 70 стран мира.
Всемирные пляжные игры должны были пройти в Сан-Диего с 10 по 15 октября. В 2015 году город выиграл борьбу за право принять соревнования у Сарасоты (США), Дубая (ОАЭ) и Сочи.
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