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Сан-Диего не сможет принять Всемирные пляжные игры в 2019 году

Сан-Диего не сможет принять Всемирные пляжные игры в 2019 году
Другие / Прочие виды спорта 0

Первые Всемирные пляжные игры, которые в 2019 году должны пройти в Сан-Диего (США), будут перенесены в другой город.

Как сообщает Inside the Games, организаторам не удалось собрать необходимую сумму денег для финансирования соревнований.

В настоящий момент Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК) ведёт переговоры с несколькими азиатскими городами, которые смогли бы провести Игры в этом году, как и было запланировано. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 1,3 тыс. спортсменов из более чем 70 стран мира.

Всемирные пляжные игры должны были пройти в Сан-Диего с 10 по 15 октября. В 2015 году город выиграл борьбу за право принять соревнования у Сарасоты (США), Дубая (ОАЭ) и Сочи.

Источник: Inside the Games

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