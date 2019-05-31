Контракт с главным тренером мужской сборной по регби-7 Сереви будет продлён

Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев сообщил, что главный тренер сборной России по регби-7 Вайсале Сереви сохранит свой пост. Со специалистом вскоре будет подписано новое соглашение сроком на два года с возможностью продления ещё на два сезона.
Фиджиец Сереви начал работать с российской сборной в ноябре 2018 года. Весной 2019 года команде не удалось пробиться в Мировую серию на квалификационном турнире в Гонконге.
«Идёт поступательный процесс. Главный тренер Вайсале Сереви демонстрирует очень хорошую динамику, поэтому мы приняли решение и в ближайшее время подпишем с ним контракт по схеме „2+2“. Нам нужна олимпийская перспектива. Мы довольны его работой, а также работой тренерского штаба», — приводит слова Артемьева «Р-Спорт».
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