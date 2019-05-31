Ласицкене станет послом легкоатлетического матча Европа – США в Минске

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене станет одним из послов легкоатлетического матча Европа – США. Соревнования пройдут 9-10 сентября в Минске (Беларусь).

Ласицкене выступит за сборную Европы. Помимо неё послами также будут чемпион мира в беге на 200 м турок Рамиль Гулиев и олимпийская чемпионка 2016 года, представительница Греции Екатерини Стефаниди.

«Я взволнована относительно предстоящего матча. В составе сборной Европы у меня уже есть две победы на двух соревнованиях, так что в сентябре постараюсь сделать хет-трик. За последние два года я дважды прыгала в Минске в помещении, так что будет приятно вернуться туда на соревнования на открытом воздухе», — цитирует Ласицкене официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации.