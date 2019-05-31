Итальянского биатлониста обвиняют в сотрудничестве с врачом Шмидтом по допингу
Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что в неназванном пока списке спортсменов, подозреваемых в деле с кровяным допингом, есть один итальянский биатлонист.
«По информации ARD, есть связь с применением кровяного допинга и итальянским биатлоном. Ещё один человек подозревается в сотрудничестве с врачом из Эрфурта Марком Шмидтом», — написал Зеппельт в «Твиттере».
Напомним, допинговая сеть Шмидта была раскрыта в начале марта после того, как во время чемпионата мира в Зеефельде (Австрия) были задержаны пять спортсменов за использование кровяного допинга. Ранее стало известно, что услугами Шмидта пользовались порядка 50-60 спортсменов, в год на незаконном обороте допинга немецкий врач мог зарабатывать от 400 до 900 тыс. евро.
Зеппельт: среди клиентов доктора Шмидта — как минимум один биатлонист
Суд продлил арест врача Шмидта, оказавшегося в центре допингового скандала
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