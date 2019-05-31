Россиянин Дибиров признан лучшим левым крайним игроком гандбольной ЛЧ

Гандболист македонского «Вардара» и сборной России Тимур Дибиров назван лучшим левым крайним игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19, информирует пресс-служба Федерации гандбола России.
Символическая сборная ЛЧ была определена по итогам голосования болельщиков, которые сделали свой выбор в официальном мобильном приложении «Финала четырёх». Дибиров признан лучшим левым крайним главного клубного турнира Европы во второй раз в карьере. Впервые это произошло в сезоне-2013/14.
Дибиров подписал контракт с «Вардаром» в 2013 году, ранее он выступал за клуб «Чеховские медведи». В составе македонской команды Тимур три раза выиграл чемпионат страны, четырежды становился обладателем Кубка, также побеждал в Суперкубке Македонии и Лиге чемпионов.
В полуфинале Лиги чемпионов «Вардар» сразится с испанской «Барселоной». Игра состоится завтра, 1 июня.
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