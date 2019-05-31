Россия утратила место в Международном арбитражном совете по спорту

По итогам выборов в Международный арбитражный совет по спорту (ICAS) – высший руководящий орган Спортивного арбитражного суда (CAS), которые прошли 28 мая, представителей России нет среди 20 членов ICAS. Результаты выборов опубликованы на сайте CAS.

Только один представитель России входил в ICAS с момента его организации в 1984 году. Им с 2014 года была руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова, которая также является президентом Ассоциации спортивного права России и председателем президиума АНО «Спортивная Арбитражная Палата».

Избранные члены ICAS получили полномочия до декабря 2022 года. Совет формируется из лиц, выдвигаемых Международным олимпийским комитетом (МОК), международными ассоциациями летних и зимних олимпийских федераций, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов.