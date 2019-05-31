Памп-трек, сапсерфинг и петанк — на «Рыбной неделе» в Москве

На площадках фестиваля «Рыбная неделя» в Москве зрители смогут посмотреть выступления опытных спортсменов и поучаствовать в мастер-классах по разным видам спорта, в том числе достаточно необычным.

Участие бесплатно для всех желающих. На переходе от Манежной площади к площади Революции появилась большая спортивная площадка – скейт-парк и памп-трек. Там по 10 раз в день демонстрируют эффектные трюки на самокатах и организуют по 10 мастер-классов для любителей самого разного уровня подготовки.

По выходным в программу включаются BMX-райдеры. 1 июня, с 11:00 до 14:00, на переходе от Манежной площади к площади Революции пройдут зрелищные соревнования – финал Кубка по BMX-фристайлу. В нём примут участие титулованные спортсмены: серебряный призер чемпионата Москвы, занявшие пятое место на чемпионате России Алексей Степанов, обладатель титула «Открытие года-2018» на чемпионате России Дмитрий Булушев и многие другие. По окончании турнира мастер-класс по BMX проведёт Булушев.

2 июня в 11:30 на памп-треке начнётся соревнование по самокатному спорту «Битва на Манежке». И вновь гостей фестиваля порадуют выступлениями опытные райдеры. В турнире примут участие чемпион России, участник чемпионата мира и шоу «Прорыв» Дмитрий Фазолов, серебряный призёр чемпионата России, призёр и победитель многих турниров Дмитрий Краснов и юный спортсмен Тимур Атаманенко, который в свои 11 лет уже выступал на чемпионате России, становился призёром и самым молодым участником ряда соревнований.

После окончания турнира, с 15:00 до 21:00, на площадке будут чередоваться мастер-классы по самокату под руководством профессиональных спортсменов и показательные выступления. Также на памп-треке и скейт-парке могут свободно кататься все желающие – на BMX, самокате, роликах!

Ещё один «спортивный центр» фестиваля — Тверской бульвар. Здесь между памятниками Есенину и Тимирязеву появился бассейн для занятий сапсерфингом – это вид спорта, где серфер, катаясь на волнах, гребёт веслом, а не руками. Поблизости вы найдете настоящие гребные тренажёры, а также площадку для петанка – старинной французской игры, напоминающей боулинг. На каждой площадке присутствуют инструкторы, которые расскажут о правилах и помогут сделать первые шаги в этих видах спорта или усовершенствовать ваши навыки.