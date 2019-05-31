Победитель «Тур де Ски» больше не будет определяться в пасьюте в гору

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) утвердила изменения в формате проведения многодневки «Тур де Ски», сообщает NRK. Финальная гонка преследования в гору Альпе де Чермис заменена на масс-старт.
Победитель общего зачёта «Тур де Ски» будет определяться после финиша всех участников масс-старта в гору и подсчёта времени в генеральной классификации. После гонки преследования победителем был тот, кто первым поднимался на вершину.
Также теперь между спринтерскими гонками в рамках «Тур де Ски» пройдёт неделя. Таким способом организаторы рассчитывают задержать на соревнованиях лыжников, специализирующихся в спринте.
Сообщается, что все изменения направлены на увеличение внимания к «Тур де Ски» со стороны телевидения и болельщиков, а также против досрочного завершения многодневки лыжниками.
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