Победитель «Тур де Ски» больше не будет определяться в пасьюте в гору

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) утвердила изменения в формате проведения многодневки «Тур де Ски», сообщает NRK. Финальная гонка преследования в гору Альпе де Чермис заменена на масс-старт.

Победитель общего зачёта «Тур де Ски» будет определяться после финиша всех участников масс-старта в гору и подсчёта времени в генеральной классификации. После гонки преследования победителем был тот, кто первым поднимался на вершину.

Также теперь между спринтерскими гонками в рамках «Тур де Ски» пройдёт неделя. Таким способом организаторы рассчитывают задержать на соревнованиях лыжников, специализирующихся в спринте.

Сообщается, что все изменения направлены на увеличение внимания к «Тур де Ски» со стороны телевидения и болельщиков, а также против досрочного завершения многодневки лыжниками.