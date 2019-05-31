Плющенко назвал Загитову «королевой льда»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко разместил в своём «инстаграме» фотографию с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой. Фигуристы принимают участие в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии.

«С королевой льда Алиной», – подписал снимок Плющенко.

Фото доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Ранее Загитова на свей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с двукратными победителями Олимпийских игр — Плющенко и японцем Юдзуру Ханю, подписав снимок: «С королями фигурного катания».

Плющенко завершил карьеру в 2017 году, будучи семикратным чемпионом Европы и трёхкратным чемпионом мира. Загитова также является чемпионкой Европы—2018 и чемпионкой мира—2019.