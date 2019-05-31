«Тюмень» вырвалась вперёд в финальной серии ЧР по мини-футболу с «КПРФ»

«Тюмень» вышла вперёд в финальной серии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. В третьем матче серии «Тюмень» на своей площадке вырвала победу у «КПРФ» за 6 секунд до окончания дополнительного времени матча – 3:2 д. в. Основное время завершилось вничью – 1:1. На гол Андрея Батырева ответил Веласко Лин. В первом дополнительном тайме Глеб Разорёнов вывел «КПРФ» вперёд, но в самой концовке встречи сначала Батырев, а потом Артём Антошкин принесли победу «Тюмени».

В первом матче в Москве «КПРФ» одолел «Тюмень» в основное время (6:5). Вторая встреча в столице завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти (4:4, по пенальти — 3:1). Четвёртый матч серии до трёх побед пройдёт в Тюмени завтра, 1 июня.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Финальная серия. Третий матч

«Тюмень» — «КПРФ» (Москва) – 3:2 д.в. (1:0, 0:1, 2:1).

Голы: Батырев, 5, 59, Антошкин, 60 – Лин, 32, Разорёнов, 55.

Счёт в серии – 2-1.