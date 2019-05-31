Все партии первого тура турнира претенденток в Казани завершились вничью
31 мая в Казани были сыграны первые партии турнира претенденток ФИДЕ. Особенно упорными и драматичными выдались российские дерби: Валентина Гунина — Екатерина Лагно и Александра Костенюк — Александра Горячкина. Но оба поединка завершились вничью. Также мирным исходом завершились и остальные партии: Мария Музычук (Украина) — Анна Музычук (Украина) и Нана Дзагнизде (Грузия) — Тан Чжунъи (Китай).
Призовой фонд турнира составляет 200 тыс. евро. Победительница турнира претенденток ФИДЕ получит право участвовать в матче за звание чемпионки мира против китаянки Цзюй Вэньцзюнь(Китай), призовой фонд которого составит 500 тыс. евро, что на 150% больше, чем в предыдущем матче за женскую шахматную корону.
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