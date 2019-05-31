Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве и вымогали 14 млн рублей

В Москве задержаны трое из четырёх похитителей чемпиона Европы по тхэквондо Сергея Чмуля. Инцидент произошёл ещё 24 мая, сообщает «Московский комсомолец». Четверо неизвестных (один из них представился полицейским, сотрудником управления по борьбе с экономическими преступлениями) под угрозами избиения и привлечения к уголовной ответственности посадили 28-летнего Чмуля в «БМВ» и забрали у него мобильник.

В течение недели похитителям удалось заставить бывшего спортсмена, а ныне генерального директора одной из столичных компаний перечислить со своих счетов 14 миллионов рублей. После этого преступники оставили Чмуля одного в квартире, и 30 мая ему удалось сбежать и обратиться в полицию.

В управлении Следственного комитета по Москве против трёх задержанных похитителей в возрасте от 21 до 30 лет возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство» и «Похищение человека», устанавливают местонахождение четвёртого соучастника.