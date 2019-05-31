Россия подала заявку на проведение этапа КМ по лыжным гонкам в сезоне-2021/22

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) подала заявку на проведение этапа Кубка мира в сезоне-2021/22, среди кандидатов — Тюмень и Ханты-Мансийск, сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Стоим вместе с Канадой и Америкой на проведение этапа Кубка мира — 2021/22. Обсудили с директором Кубка мира, он озвучил на комитете. Пока подали просто заявку, сейчас нужно написать, какие конкретно гонки и в каких городах. У нас это Тюмень и Ханты, готовы делать даже длинный финал Кубка мира из пяти-семи гонок в двух городах. Да, как мини-тур», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Вяльбе также выразила сомнения в связи с изменением формата финальной гонки многодневки «Тур де Ски». Гонку преследования в гору заменили масс-стартом.

«Достаточно скептически к этому отношусь, не совсем понятно, как будем все вместе лезть в эту гору, там не обойдёшь никого. Как понимаю, это экспериментально сделали, посмотрим. Если будет явно плохо для спортсменов, то, конечно, на следующий год проводить этого не будут», — сказала Вяльбе.