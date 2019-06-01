Тренер «КПРФ»: судьи фатально ошиблись, я уж не говорю о том, был гол или нет

Главный тренер МФК «КПРФ» Бесик Зоидзе после выездного поражения своей команды в третьем матче финальной серии чемпионата России от «Тюмени» – 3:2 ДВ раскритиковал арбитров встречи. По мнению наставника москвичей, судьи грубо ошиблись в моменте, когда хозяева сравняли счёт, не засчитав игру рукой у футболиста «Тюмени».

«Игра была очень сложная, вязкая. Начало нам не удалось. Потом мы выровняли игру, в первом тайме были у нас очень хорошие моменты для того, чтобы сравнять счет. Второй тайм – тоже начало не очень, соперник тоже преуспевал, и были у него тоже моменты хорошие. В целом – равная игра. Но когда мы все-таки за счёт терпения, за счёт мастерства переломили игру – здесь психология. Наступает момент – кто выдержит. Мы не выдержали, но сейчас очень много обсуждений – что было, как было.

Судьи должны быть готовы к таким ситуациям. Очень плохо, когда из-за таких фатальных ошибок страдают команды. Считаю, что в Климовске пострадала «Тюмень», когда в первой игре мяч действительно попал в руку нашему игроку. Но это был шестой фол, и его ещё надо было забивать, эти десять метров. Сегодня они тоже фатально ошиблись: в руку мяч явно попадает, они это не свистят. С этой атаки нам забивают, сравнивает соперник счёт. Ни в коем случае я не имею никаких претензий к сопернику! Но когда они фатально, именно грубо ошибаются – это на судьбы игроков влияет, на судьбы, нас, тренеров. На всё влияет!

Если они думают, что их дисквалифицировали, а потом их вернули – хорошо, здорово, но от этого нам не легче. Я уж не говорю о том, был гол или нет. Это тоже сложно. Я понимаю, что в таком давлении и в такой динамике им тоже сложно определить, был гол или нет. Но все-таки это тоже такое решение, которое действительно влияет на очень многое. И вот так принимать решение «был гол» — не знаю…

Это уже история, и, если что-то даже будет в пользу нас – а точно это судейская ошибка, что мяч в руку попадает, и у нас прерывается атака… И это фол, с фолом бы мы играли, и не было бы дальше этой атаки, и там ещё время было, можно было контролировать мяч и играть на победу. Но не получилось. Будем готовиться, понимаем, что ничего не закончилось. 1 июня очередная игра. Очень надеюсь, что команда будет готова к ней», — приводит слова Зоидзе официальный сайт МФК «КПРФ».

«Тюмень» ведёт в финальном противостоянии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги – 2-1.

Четвёртый матч серии пройдёт сегодня, 1 июня, на площадке «Тюмени».