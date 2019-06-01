Наставник «Тюмени»: мы будем играть в футбол, а отвечать на провокации не станем

Главный тренер МФК «Тюмень» Игорь Путилов после домашней победы в третьем матче финальной серии чемпионата России с московским «КПРФ» – 3:2 д.в. поблагодарил игроков и болельщиков.
«Игра была равной сегодня и по мастерству футболистов, и по моментам. Все было видно на площадке уже третий матч. Не могу подобрать слов благодарности нашим болельщикам, сегодня они были великолепны. В третьем матче у нас был не шестой полевой, а, наверное, седьмой или даже восьмой полевой. Они нас поддержали в трудную минуту, и мы отплатили им забитыми голами.
Всё продолжается. Нам остался один шаг, сопернику — два. Особо ничего не изменилось. Сейчас нужно подготовиться к следующему матчу.
Хочу сегодня сказать команде спасибо! У нас был разум, именно разум. Кто-то говорит, что у нас ничего не меняется. А я скажу, что мы уже перестали поддаваться на провокации. Нас уже не вывести из себя, мы будем играть в футбол, а отвечать на провокации не будем», — приводит слова Путилова официальный сайт Тюмени.
Подопечные Путилова ведут в финальном противостоянии чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги — 2-1. Четвёртый матч серии пройдёт сегодня, 1 июня, на площадке «Тюмени».
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