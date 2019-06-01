Морозов и Фесикова победили на этапе Серии чемпионов в США, Ефимова — дважды 2-я

Российские пловцы завоевали четыре медали на этапе Серии чемпионов в Индианаполисе (США). Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем, показав время 21,65 секунды. Анастасия Фесикова (28,20) на дистанции 50 метров на спине разделила победу с канадкой Кайли Масс. Антон Чупков (59,90) занял третье место на 100-метровке брассом. В аналогичной дисциплине Юлия Ефимова дважды уступила американке Лилли Кинг на дистанциях 50 и 200 метров.
Кроме того, Фесикова стала четвертой (2.12,41) на 200-метровке на спине. Первенствовала в этой дисциплине итальянка Маргерита Панциера (2.06,64). В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем команда с Ефимовой в составе заняла 4-е место — 3.39,13. Победу одержала команда, за которую выступали представители США Майкл Эндрю, Джейкоб Пебли и Келси Далия, а также голландка Раноми Кромовиджожо. Они показали результат 3.28,27. Россиянин Олег Костин показал четвертый результат на 50-метровке баттерфляем — 23,29.
Плавание. Этап Серии чемпионов. Индианаполис, США
Мужчины. Вольный стиль. 50 м.
1. Владимир Морозов (Россия) – 21,65.
2. Майкл Эндрю (США) – 21,86.
3. Бруно Фратус (Бразилия) – 22,02.
Женщины. Спина. 50 м.
1-2. Анастасия Фесикова (Россия) – 28,20.
1-2. Кайли Масс (Канада) – 28,20.
3. Раноми Кромовиджожо (Нидерланды) – 28,71.
Мужчины. Брасс. 100 м.
1. Коди Миллер (США) – 59,26.
2. Арно Камминга (Нидерланды) – 59,72.
3. Антон Чупков (Россия) – 59,90.
Женщины. Брасс. 50 м.
1. Лилли Кинг (США) – 29,63.
2. Юлия Ефимова (Россия) – 29,93.
3. Молли Ханнис (США) – 30,40.
Женщины. Брасс. 200 м.
1. Лилли Кинг (США) – 2:21,39.
2. Юлия Ефимова (Россия) – 2:21,59.
3. Мика Самралл (США) – 2:23,88.
- 1 июня 2019
-
09:37
-
09:36
-
09:21
-
09:14
-
09:01
-
08:44
-
00:26
- 31 мая 2019
-
23:58
-
23:48
-
23:02
-
22:26
-
22:13
-
21:56
-
21:08
-
19:56
-
19:23
-
19:09
-
18:46
-
18:28
-
17:58
-
16:28
-
15:24
-
15:00
-
14:21
-
12:58
-
12:31
-
11:48
-
11:16
-
10:42
-
10:21
-
09:42
-
09:18
-
08:47
-
01:10
-
01:03