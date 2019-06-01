Морозов и Фесикова победили на этапе Серии чемпионов в США, Ефимова — дважды 2-я

Российские пловцы завоевали четыре медали на этапе Серии чемпионов в Индианаполисе (США). Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем, показав время 21,65 секунды. Анастасия Фесикова (28,20) на дистанции 50 метров на спине разделила победу с канадкой Кайли Масс. Антон Чупков (59,90) занял третье место на 100-метровке брассом. В аналогичной дисциплине Юлия Ефимова дважды уступила американке Лилли Кинг на дистанциях 50 и 200 метров.



Кроме того, Фесикова стала четвертой (2.12,41) на 200-метровке на спине. Первенствовала в этой дисциплине итальянка Маргерита Панциера (2.06,64). В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем команда с Ефимовой в составе заняла 4-е место — 3.39,13. Победу одержала команда, за которую выступали представители США Майкл Эндрю, Джейкоб Пебли и Келси Далия, а также голландка Раноми Кромовиджожо. Они показали результат 3.28,27. Россиянин Олег Костин показал четвертый результат на 50-метровке баттерфляем — 23,29.



Плавание. Этап Серии чемпионов. Индианаполис, США

Мужчины. Вольный стиль. 50 м.

1. Владимир Морозов (Россия) – 21,65.

2. Майкл Эндрю (США) – 21,86.

3. Бруно Фратус (Бразилия) – 22,02.



Женщины. Спина. 50 м.

1-2. Анастасия Фесикова (Россия) – 28,20.

1-2. Кайли Масс (Канада) – 28,20.

3. Раноми Кромовиджожо (Нидерланды) – 28,71.



Мужчины. Брасс. 100 м.

1. Коди Миллер (США) – 59,26.

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 59,72.

3. Антон Чупков (Россия) – 59,90.



Женщины. Брасс. 50 м.

1. Лилли Кинг (США) – 29,63.

2. Юлия Ефимова (Россия) – 29,93.

3. Молли Ханнис (США) – 30,40.



Женщины. Брасс. 200 м.

1. Лилли Кинг (США) – 2:21,39.

2. Юлия Ефимова (Россия) – 2:21,59.

3. Мика Самралл (США) – 2:23,88.